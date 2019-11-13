ماهي أسباب وأعراض اعتلال الأعصاب المتعدد؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت البروفيسور هيلغا توبكا إن اعتلال الأعصاب المتعدد، هو ضرر يصيب الأعصاب الطرفية، لأسباب عدة، أبرزها السكري، والإفراط في شرب الخمر،ونقص فيتامينات B، خاصةً فيتامين B12 واضطرابات سريان الدم، مثل مرض الشريان المحيطي.
وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أن أعراض اعتلال الأعصاب المتعدد تتمثل في الاضطرابات الحسية مثل الخدر، والوخز، واضطراب الساقين، وحرقة باطن القدم، وتراجع الإحساس بالبرودة والحرارة.
كما تظهر أعراضه في اضطرابات حركية، مثل تقلصات العضلات، خاصة في باطن الساق، وتراجع قوة اليدين والقدمين، واضطراب المشي.
ويتعين استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد سبب المرض وعلاجه.
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