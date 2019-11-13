دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع جهاز ماك بوك برو 16 بوصة أصبح متاح للطلب المسبق الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد مرور أشهر من الشائعات، أصبح جهاز MacBook Pro الجديد من أبل بحجم 16 بوصة متاح رسميًا. وعلى ما يبدو، فإن الجهاز يحتوي على شاشة أكبر ولوحة مفاتيح مُحسنة وأفضل بكثير.

ولقد بدأت شركة أبل بالفعل بتلقي الطلبات المسبقة حاليًا على موقع أبل على الويب، ومن المفترض أن يتم شحن الأجهزة وتوفرها في المتاجر بحلول نهاية الأسبوع.

ويبقى السؤال: هل يستحق هذا الجهاز الشراء؟ الجواب: إذا كنت بحاجة إلى جهاز حاسب محمول كبير وقوي يعمل بنظام تشغيل macOS، فإن MacBook Pro بحجم 16 بوصة سيكون بلا شك الأفضل والأنسب إليك. ولكن ضع في اعتبارك أن سعر الجهاز يبدأ من 2399 دولار أمريكي.

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وفيما يلي جميع المواصفات الخاصة بإصدار 2399 دولارًا:

شاشة Retina بحجم 16 بوصة وبدقة 3072 × 1920 بكسل بكثافة 226 بكسل لكل بوصة.

نسبة سطوع الشاشة تصل إلى 500 nits.

ألوان P3 مع الشاشة.

تقنية True Tone.

الجيل التاسع من معالج Core i7 من إنتل، سداسي النواة، بمعدل تحديث 2.6 جيجاهرتز (Turbo Boost حتى 4.5 جيجا هرتز).

16 جيجا بايت 2666 ميجاهرتز من ذاكرة DDR4.

معالج رسومات AMD Radeon Pro 5300M مع 4 جيجابايت من ذاكرة GDDR6.

كرت شاشة UHD Graphics 630 من إنتل.

4 منافذ من نوع Thunderbolt 3.

مقبس سماعة الرأس.

لوحة مفاتيح Magic بإضاءة خلفية بالحجم الكامل.

Touch Bar وTouch ID.

تقنية Force Touch.

اتصال Wi-Fi 802.11ac.

المصدر

هذا الموضوع جهاز ماك بوك برو 16 بوصة أصبح متاح للطلب المسبق الآن ظهر على التقنية بلا حدود.