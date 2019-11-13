شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تصويت نواب "قلب تونس" للغنوشى : استقالة عبد العزيز بلخوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القيادي بحزب قلب تونس عبد العزيز بلخوجة مساء اليوم، استقالته من الحزب بعد ان قام عدد من نواب قلب تونس قاموا بالتصويت لصالح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم خلال انتخابات رئاسة مجلس النوات التي أفضت الى فوزه ببـ123 صوتا .

ووفقا لما نشره موقع "ارابيسك" التونسى، أضاف بلخوجة في تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه 'يعتذر لكل من تأثر بقراره الانضمام للحزب وصوت له في احالة خيانة مبادئ قلب تونس القائمة على معاداة الاسلام السياسين وتابع، أن الغنوشي هو رئيس الجهاز السري الذي خطط ونفذ اغتيالات سياسية في البلاد.'

و قد فاز راشد الغنوشي برئاسة المجلسة باغلبية مريحة فاقت النصف، تعد 123 صوتا.