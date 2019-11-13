شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. استشهاد 9 استهدفهم الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى تستهدف إسرائيل قيادات تابعة سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى أعقاب اغتيال القيادي بهاء أبو العطاء.

والشهداء هم ( علاء شتيوى- عبد الله البليسى- خالد فراج –ابراهيم الضابوس- مؤمن قدوم – زكى غنام – هيثم البكرى- سهيل قنيطة –محمد شراب)



شهداء سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد

ولتبرير العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ، ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلى أنه لليوم الثاني على التوالي يتواصل تبادل القصف بين الجهاد الإسلامي و الجيش الإسرائيلي ، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية غارة مساء اليوم استهدفت مصنع لإنتاج رؤوس صواريخ بجنوب قطاع غزة.

وزعمت الإذاعة إن هذا الموقع يعتبر مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى.

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كما استهدف الطيران الإسرائيلي مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل أدم أبو حدايد وهو ناشط في الجهاز الصاروخية للجهاد الإسلامى.