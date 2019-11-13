شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبرر عدونها على غزة: استهدفنا مصنع لإنتاج رؤوس الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لتبرير العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ، ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلى أنه لليوم الثانى على التوالي يتواصل تبادل القصف بين الجهاد الإسلامي و الجيش الإسرائيلي، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية غارة مساء اليوم استهدفت مصنع لإنتاج رؤوس صواريخ بجنوب قطاع غزة.

وزعمت الإذاعة إن هذا الموقع يعتبر مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل أدم أبو حدايد وهو ناشط في الجهاز الصاروخية للجهاد الإسلامى.

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