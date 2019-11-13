الرئيس التونسى يحذر الإرهابيين: الرد سيفوق توقعاتكم بإرداة الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس التونسى، قيس سعيد، العناصر الإرهابية المتربصة ببلاده من أن التصدى لهم سيفوق توقعاتهم بإرادة الشعب ويقظة القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي. وقال سعيد - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء - إن الدولة لا يربكها أبدا من يتربص بها من الإرهابيين، مشددا على أن محاولات الإرهابيين سوف تبقى بائسة ويائسة.

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