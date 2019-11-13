شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين فى اليمن بعملية عاصفة الحزم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأربعاء، استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن العريف طارق حسين حسن البلوشي استشهد خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، معربة عن تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و أن يتغمده بواسع رحمته.
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