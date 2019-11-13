شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين مواطنين فى احتراق سيارة بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى طفلان شقيقان "مواطنان" يبلغان من العمر سنة ونصف و3 سنوات، جرّاء احتراق مركبة تركا بداخلها بمفردهما فى منطقة الميناء بأبوظبى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحريق، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية..

وأعربت شرطة أبوظبى عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازى وصادق المواساة لأسرة الطفلين.

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وأفاد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغاً بالحادثة ، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الاخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث، وجرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

وحذر العميد الراشدى من مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، مشيراً إلى أن تركهم يشكل خطورة بالغة قد تؤدى إلى الوفاة.

وأكد حرص شرطة أبوظبى على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال فى المركبات.