شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى كافة المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.