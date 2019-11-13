مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على غزة

غزة- القدس/ الخليج 365

شنت مقاتلات إسرائيلية، الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في جنوب ووسط القطاع.

وذكر الشهود أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة، في جنوبي القطاع، وأراض زراعية في محافظة وسط غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شنّه غارات جديدة على أهداف تتبع لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، من بينها مجمع عسكري، وموقع للتدريب.

وزعم الجيش، في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إن "مجمع التدريبات يستخدم أيضًا لإنتاج منصات إطلاق ومواد لإنتاج القذائف الصاروخية".

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وأضاف "ينظر الجيش بخطورة بالغة للهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وسيبقى في حالة جاهزية كبيرة وسيتحرك وفق الحاجة ضد المحاولات للمساس بمواطنيها".

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف "أبو العطا"، القيادي بـ"سرايا القدس"، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، الأربعاء، رصده إطلاق 360 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأسفرت الصواريخ الفلسطينية، الأربعاء، عن إصابة 64 إسرائيليا بينهم 20 بحالات "هلع"، والبقية بجروح طفيفة، 5 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.