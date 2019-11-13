اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 5 من أسراهم في صفقة تبادل

شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأربعاء، عن تحرير 5 من أسراها في عملية تبادل مع قوات الحكومة الشرعية اليمنية، في الساحل الغربي للبلاد.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "المسيرة نت"، التابع للجماعة، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى.

وقال المرتضى، إنه تم تحرير 5 من الأسرى الحوثيين، في عملية تبادل عبر وساطة محلية (لم يحددها) في جبهة الساحل الغربي.

ولم يشر المسؤول الحوثي في المقابل إلى عدد الأسرى التابعين للحكومة اليمنية الذين أطلق سراحهم خلال صفقة التبادل ذاتها.

وحتى الساعة (18:30 ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية حول الموضوع.

وكانت اللجنة التابعة للحوثيين أعلنت الإثنين الماضي، عن تحرير 10 من أسرى الجماعة في جبهة الجوف (شمال) بوساطة محلية، وفقًا لتغريدة نشرها المرتضى وقتها على حسابه بـ"تويتر".

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وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي كشف المرتضى عن إطلاق أكثر من 7 آلاف أسير من الطرفين منذ 2015، بوساطة محلية بعيدا عن الأمم المتحدة، وفق وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.