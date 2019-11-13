وزير الخارجية الأردني: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي ان "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف".

وأضاف الصفدي، في تغريدة له بحسابه على موقع تويتر الاربعاء " ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن".

واستدرك "الأمن للجميع طريقه انتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".

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وأردف "على المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على غزة فورا وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة".

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر إسرائيل في شنِ غاراتٍ على أماكن متفرقة من قطاع غزّة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 24 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة.

وجاءت تلك الغارات ضمن جولة التصعيد التي بدأت بعد إقدام الجيش الإسرائيلي على اغتيال القيادي في الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر الثلاثاء.



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