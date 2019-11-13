سلامة: الجامعة العربية اعترضت على تعيين مبعوث أممي إفريقي لليبيا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

كشف غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، الأربعاء، أن الجامعة العربية اعترضت على تعيين مبعوث مشترك بين الاتحاد الإفريقي والمنظمة الأممية بشأن الأزمة.

وكان سلامة، يرد على سؤال في حوار للإذاعة الجزائرية الحكومية حول سبب عدم تعيين مبعوث مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في ليبيا كما طلب الأخير.

وأوضح سلامة، أن "الاتحاد الإفريقي يريد أن يكون ممثل الأمم المتحدة في أي نزاع إفريقي، هو نفسه ممثل الاتحاد الإفريقي، وما حصل أن جامعة الدول العربية اعترضت على الأمر وطلبت أن يكون لها أيضًا ممثلًا في ليبيا" باعتبارها دولة عربية.

وأضاف: "هذا ما عقّد الأمور، لاسيما أن دولًا كبرى لا تريد أن تتنازل عن ميزاتها كدول دائمة العضوية (في مجلس الأمن) وأنا شخصيًا لا أهتم بالأمر، وأتابع عملي مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في نفس الوقت".

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وقال سلامة، "علاقتي مع الاتحاد الإفريقي جيدة، وأنا أراسله أسبوعيًا لإعطائه صورة حول الوضع، لأنه ليس لديه من يمثله في ليبيا".

وتستعد ألمانيا منذ أسابيع لعقد مؤتمر حول ليبيا في العاصمة برلين، بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، يجمع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف الليبي لبحث حل ساسي ينهي الصراع القائم في البلاد بعيدا عن الحلول العسكرية.

وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.