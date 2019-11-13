الهلال يستأنف تدريباته ويمنح ادواردو وكويلار إجازة إضافية

صحيفة الخليج الالكترونية عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية وذلك بعد أن منحهم رازفان لوشيسكو راحة لمدة ثلاثة أيام نظير توقف المنافسات الكروية. وقد ركز المدير الفني في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، واشتمل المران على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتطبيقات تكتيكية فنية، ومناورة على جزء من الملعب، وسيؤدي فريق الهلال مرانا مغلقاً مساء يوم غدٍ الخميس بمقر النادي بالعاصمة الرياض. من جهة منح الجهاز الفني ثنائي الفريق البرازيلي كارلوس ادواردو والكولمبي غوستافو كويلار إجازة إضافية لمدة ثلاثة أيام. انشر الخبر :

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