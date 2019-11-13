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وزير الإسكان يتفقد عدة مشروعات بجازان.. توجيهات عاجلة (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة جازان.

واطلع “الحقيل” على سير العمل، وشدد على ضرورة إنجاز تلك المشاريع في الأوقات المحددة، والتي تتضمن 30 مخططا توفر نحو 49 ألف أرض مجانية، منها 17 مخططا توفر 26 ألف أرض مطورة وتحت التطوير.

كما زار الحقيل خلال جولته التفقدية مشروع ومخطط “ضاحية الملك عبد الله” الواقع على طريق الملك عبد العزيز، والذي يوفر 4607 قطع أراض مجانية و894 وحدة سكنية.

وتشمل مشاريع الوزارة بجازان؛ 5 مخططات مكتملة التصاميم توفر أكثر من 11 ألف أرض مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ وتوفّر 11 ألف قطعة أرض مجانية.

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