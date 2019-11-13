دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم أعلى نموذج من جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بسعر 6099 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة ابل اليوم عن إصدارها المنتظر MacBook Pro بحجم 16 إنش، الذي جاء بمجموعة من المميزات الجديدة، مع مواصفات أكثر كفاءة تدعم أعلى نموذج والذي يأتي بسعر 6099 دولار.

إلى جانب المواصفات الرئيسية المقدمة من ابل في جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش مع لوحة المفاتيح التي تم إعادة تصميمها و6 من المكبرات الصوتية وشاشة بحجم 16 إنش، يأتي الجهاز أيضاً بنموذج يضم تكوينات فائقة لدعم المستخدم، حيث يمكن أن تصل إلى ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام، وسعة تخزين في SSD تصل إلى 8 تيرابايت.

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ويضم أعلى نموذج من جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش التكوينات التالية:

الجيل التاسع من معالجات إنتل في معالج Core i9 ثماني الأنوية بسرعة رئيسية 2.4GHz، أو سرعة 5.0GHz مع Turbo Boost.

ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في 2666MHz DDR4

جرافيك AMD Radeon Pro 5500M مع ذاكرة 8 جيجا بايت رام في GDDR6

سعة تخزين 8 تيرابايت في SSD.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم أعلى نموذج من جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بسعر 6099 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.