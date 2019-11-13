«الحريري» يطالب الجيش والأمن بحماية المتظاهرين بلبنان وتأمين سلامتهم

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية اللبنانيين وتأمين مقتضيات السلامة للمتظاهرين في عموم البلاد.جاء ذلك خلال في اتصالين أجراهما الحريري مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) اللواء عماد عثمان، في أعقاب مقتل أحد المواطنين بمنطقة (خلدة) بمحافظة جبل لبنان أثناء محاولة الجيش تفريق مجموعة من المتظاهرين الذين قطعوا أحد الطرق مساء أمس الثلاثاء.
شاهد الفيديو: قتيل بعد تجدد احتجاجات غاضبة وقطع طرق رئيسية في لبنان
مقدم من Euronews
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وزارة الداخلية الأفغانية: مقتل 7 على الأقل في كابول في انفجار سيارة مفخخة
قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء في كابول، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي. وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7,25 (2,55 ت غ) في القطاع "بي دي 15" بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية. وقال إن جميع القتلى من المدنيين مضيفا "هذه هي المعلومات الأولية، وسنكشف المزيد من التفاصيل لاحقا". وذكر مصدر آخر في الوزارة إن الانفجار نتج عن عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي، ولم يعرف بعد ما إذا كان عناصر من الموكب بين الضحايا. ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام. وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي. والسجينان الآخران اللذان من المفترض إطلاق سراحهما هم، حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسيّ لطالبان في قطر. إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء السوداني ليورونيوز: طلبنا مساعدة الاتحاد الأوروبي لتجاوز الأزمة الاقتصادية
Euronews (Ar)
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تصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل بعد مقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي
قتل عشرة فلسطينيين من بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء، في خضم تصعيد تخلله إطلاق صواريخ من القطاع، ويثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة. كما أصيب في التصعيد 45 فلسطينيا بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، و46 إسرائيليا، بحسب جهاز الإسعاف الإسرائيلي. وفي تطور منفصل في دمشق، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزل قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة المزة، ما أدى إلى مقتل ابنه وشخص آخر. ولم تعلّق إسرائيل على هذه الضربة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن عملية مشتركة بين الجيش وجهاز (شين بيت) استهدفت "مبنى في قطاع غزة يقيم فيه القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا". وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل أبو العطا (41 عاما) فجرا في منطقة الشجاعية في شرق مدينة غزة. وقالت إن زوجته أسماء أبو العطا (39 عاما) قتلت أيضا في الضربة. وأُطلق حوالى 190 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح، بحسب الجيش الذي قال إن "نظام القبة الحديد التابع للجيش اعترض عشرات الصواريخ". وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه عالج 46 إسرائيليا من إصابات مختلفة. وردّ الجيش الإسرائيلي بغارات جديدة وقصف تسبب، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بمقتل تسعة فلسطينيين وإصابة 45 بجروح. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "الحكومة الأمنية " وافقت على عملية اغتيال أبو العطا. وقال من مقر وزارة الدفاع بتل أبيب في مؤتمر صحافي "إن بهاء أبو العطا هو كبير الإرهابيين، وهو منفذ رئيسي للإرهاب في قطاع غزة خلال العام الأخير". وأضاف إنه "خطط ونفذ عمليات إرهابية كثيرة. وأطلق مئات الصواريخ على بلدات غلاف غزة... وكان في أوج التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى أيضا خلال الأيام الأخيرة". اسرئيل تستهدف مواقع تدريب للجهاد الإسلامي وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استهدفت مواقع تدريب للجهاد الإسلامي وموقع لتصنيع الأسلحة وكذلك فرق إطلاق الصواريخ في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل. وكان المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس قال لصحافيين "نستعد لأيام عدة من المواجهات". وأغلقت المدارس في كل من قطاع غزة وفي أجزاء من إسرائيل، بينها تل أبيب. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل "سريع وتام"، "حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين". من جهتها، دانت جامعة الدول العربية "العدوان الإسرائيلي"، محملة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان بارتكابها الجريمة النكراء فجر هذا اليوم". ودعت الى "تدخل دولي عاجل وفاعل لوقف العوان الاسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني". وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي، "رفع حالة الجهوزية" في صفوفها. من جهة أخرى، أكدت حركة الجهاد الإسلامي استهداف أحد قيادييها أكرم العجوري في دمشق، محملة "العدو كامل المسؤولية". اقرأ أيضا على يورونيوز: عون يقترح تشكيل حكومة من سياسيين واختصاصيين مع استمرار الأزمة رئيس الوزراء السوداني ليورونيوز: طلبنا مساعدة الاتحاد الأوروبي لتجاوز الأزمة الاقتصادية السعودية تندد ب"الخداع" الإيراني حول الاتفاق النووي وطهران تتهم دولا أوروبية بالنفاق ونقلت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية "من فوق الجليل المحتل أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق". وأشارت الى أن صاروخين "أصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية". وأدى ذلك الى مقتل شخصين أحدهما ابن أكرم العجوري، معاذ، وإصابة عشرة أشخاص بجروح. تبادل التهم بين إسرائيل وفلسطين ودانت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع"، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية ب"وقف العدوان فورا وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده". وتثير التطورات في غزة مخاوف من احتمال حصول تصعيد خطير بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة. وحركة الجهاد الإسلامي هي ثاني أكبر الفصائل المسلحة في غزة بعد حماس. وأعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في بيان أن الغرفة "في حالة استنفار وانعقاد دائم لبحث سبل مزيد من الرد المناسب على هذه الجريمة". وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش خلال تشييع أبو العطا "ستبقى معركتنا مع الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات"، مضيفا "لا خيار أمامنا سوى المواجهة ولا حسابات ستمنع الجهاد من مواصلة الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال الأخ المجاهد أكرم العجوري". وتوعد بأن نتنياهو "سيدفع ثمنا غاليا لجريمته" في غزة ودمشق. بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن سياسة الاغتيالات "التي يعتبرها الاحتلال جزءا من عقيدته الأمنية لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة". وشهد قطاع غزة ثلاث حروب بين إسرائيل وحركة حماس منذ العام 2008. وتم التوصل مؤخرا الى اتفاق هدنة برعاية الأمم المتحدة ووساطتين مصرية وقطرية بين الطرفين ينص على وقف إطلاق الصواريخ من غزة مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي القائم على القطاع. ويأتي ذلك في وقت حساس سياسيا بالنسبة لإسرائيل. فعقب الانتخابات النيابية في 17 أيلول/سبتمبر التي لم تؤد الى أغلبية كافية لحزب معين تمكنه من تشكيل حكومة، حاول نتانياهو تشكيل ائتلاف، ولكنه تخلى عن محاولاته في 21 تشرين الأول/أكتوبر، في ثاني إخفاق هذا العام. وكلف منافسه بيني غانتس تشكيل الحكومة.
Euronews (Ar)
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موراليس يصل إلى المكسيك بعد حصوله على لجوء سياسي وبوليفيا تبحث عن رئيس جديد
وصل الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إلى المكسيك الثلاثاء حيث حصل على اللجوء السياسي، فيما يفترض أن يعيّن مجلس الشيوخ في لاباز رئيسا للدولة بالوكالة. وحطت الطائرة العسكرية المكسيكية التي تقله في مطار مكسيكو الدولي بحدود الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش. وتعهد موراليس "مواصلة النضال"، مؤكدً أنّه لن يتوقف عن "التعاطي في السياسة". وقال إنّ "لكل الشعوب الحق بالتحرر"، كما كرر شكره للمسكيك لأنّها "أنقذت" حياته. وبرز من بين مرافقي موراليس نائبه الفارو غارسيا لينيرا ووزيرة الصحة السابقة غابرييلا مونتانو. وكان موراليس الذي قدم استقالته الاحد بعد تخلي الجيش عنه، كتب في تغريدة سابقة"أيها الاشقاء والشقيقات، أنا أغادر الى المكسيك" مضيفا "أشعر بالاسى لمغادرة البلاد لاسباب سياسية لكنني سأعود قريبا بقوة وطاقة أكبر". ووجد موراليس نفسه معزولا بشكل متزايد فيما تسارعت الازمة فجأة في بوليفيا حيث يشل اضراب عام وتظاهرات البلاد منذ حوالى عشرة ايام. وظهر الرئيس السابق في صورة نشرها وزير خارجية المكسيك على تويتر، في طائرة يغطي نفسه بعلم المكسيك. وكان وزير خارجية المكسيك أكد في وقت سابق ان موراليس طلب من الحكومة منحه اللجوء. وقال "لقد طلب منا شفهيا وبشكل رسمي منحه اللجوء السياسي في بلادنا". "بدون حكومة" ومع استقالة الرئيس الاشتراكي، استقالت ايضا الشخصيات التي ينص الدستور على انها تتولى خلافة موراليس في حال رحيل رئيس الدولة أي نائب الرئيس الفارو غارسيا لينيرا ورئيسة ونائب رئيس مجلس الشيوخ وكذلك رئيس مجلس النواب ما أدى الى فراغ في السلطة. وبالتالي فان النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز أعلنت توليها الرئاسة بالوكالة. وقالت الثلاثاء انها تأمل في ان يعينها مجلس الشيوخ حيث يشغل أنصار موراليس غالبية (19 من أصل 36 مقعدا) رئيسة. وقالت لوسائل الاعلام عند وصولها الى البرلمان "هذا هو الهدف (ان تصبح الثلاثاء رئيسة بالوكالة) وآمل في ان نحققه". وأضافت آنيز (52 عاما) العضو في مجلس الشيوخ عن المعارضة "لا يمكننا البقاء بدون حكومة" بعدما أعلنت الاثنين نيتها "الدعوة الى انتخابات" لكي يكون هناك "رئيس منتخب في 22 كانون الثاني/يناير". وقبل الازمة، كان يفترض ان يتولى رئيس الدولة المقبل مهامه في هذا التاريخ. ويفترض أن تدعو آنيز الى انتخابات رئاسية في الايام التسعين التي تلي استقالة رئيس الدولة بحسب الدستور. وسادت في الشوارع أجواء عنف الى حد ان الشرطة التي اعتبرت ان الوضع "يفوق طاقتها" طلبت الاثنين مساعدة الجيش الذي وافق على ذلك. وبعد أحداث الاثنين، انتشرت قوات الامن في لاباز، بينما احتشد جمع من المتظاهرين المؤيدين لموراليس على مسافة قريبة من البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية وصحافيين في فرانس برس. وتعقد منظمة الدول الاميركية الثلاثاء اجتماعا في واشنطن لبحث الوضع في بوليفيا. وكان آلاف البوليفيين نزلوا مساء الأحد الى الشوارع للاحتفال برحيل موراليس. للمزيد على يورونيوز: الرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى المكسيك وتخوفات من فلتان أمني في البلاد الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء في بوليفيا بعد استقالة موراليس وروسيا تدين"الانقلاب المنظم"
Euronews (Ar)
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قتيل بعد تجدد احتجاجات غاضبة وقطع طرق رئيسية في لبنان
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وذكر المكتب الإعلامي لـ«الحريري» – في بيان له فجر اليوم – أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، معزيا في وفاة الشاب علاء أبوفخر عضو المجلس البلدي في مدينة الشويفات (بمحافظة جبل لبنان) والعضو بالحزب، والذي قتل في الحادثة.
وأثنى «الحريري» على موقف «جنبلاط» الذي دعا فيه أنصاره وأعضاء الحزب وكافة المتظاهرين إلى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة هي الملاذ الذي لا غنى عنه، وشدد «الحريري» على أن هذا التصرف يمثل موقفا وطنيا مسئولا.وناشد «الحريري» كافة اللبنانيين المحافظة على حراكهم السلمي وقطع الطريق على المصطادين في «الماء العكر»، منبها إلى وجود مسئولية تقع على عاتق الجميع، سواء من السلطة والقيادات والمؤسسات العسكرية والأمنية والتحركات الشعبية، في حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات.
وتسود حالة من الاضطراب الشديد عموم لبنان، حيث نزل المتظاهرون بأعداد كبيرة في أعقاب حديث تلفزيوني لرئيس البلاد ميشال عون مساء أمس الثلاثاء، وقاموا بالاحتجاج وقطع الشوارع الرئيسية والأوتوسترادات وطرق السفر الدولية، عبر افتراش الطرق واستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق، وذلك بعدما اعتبروا أن حديث رئيس الجمهورية لا يلبي تطلعاتهم ومطالبهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.وشهدت بعض المناطق حالات تدافع بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني، وذلك بعدما حاول الجيش فتح الطرق المغلقة بالقوة في عدد من المناطق، كما وقعت في العاصمة بيروت بعض الاشتباكات وأحداث الكر والفر في أعقاب قيام عدد من المحتجين برشق قوات الجيش بالحجارة.
أبرز صور مظاهرات لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر «الحريري» يطالب الجيش والأمن بحماية المتظاهرين بلبنان وتأمين سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.