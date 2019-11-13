المدعي العام المالي اللبناني يستدعي أحد وزراء "حزب الله" للتحقيق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الوزير الزراعة اللبناني السابق حسين الحاج حسن، في تغريدة نشرها عبر توتير، إن المدعي العام المالي أبلغه بأنه تم تقديم إخبار ضده لدى النيابة، في قضية خلال فترة ولايته وزارة الزراعة. نقلا عن "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه أبدى استعدادا للإدلاء بالمعلومات والمستندات اللازمة، مؤكدا أنه تحت سقف القانون. واعتبر هذا أول بلاغ يقدم ضد وزير من "حزب الله". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتولى الحاج حسن وزارة الزراعة في العام 2009 في حكومة سعد الحريري، كذلك تولى الحقيبة نفسها في العام 2011 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل وزارة الاقتصاد في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعدما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله القضاة إلى أن يمتلكوا شجاعة عدم الامتثال لأي ضغوط سياسية، متوجها إلى مجلس القضاء الأعلى، بالقول: "إذا كان هناك ملف فساد متعلق بأحد مسؤولي حزب الله ابدأوا بنا ولا تخافوا وأنا أضمن رفع الحصانة عن أي متورط".

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وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق، أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت على التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

كان القضاء اللبناني حرك ملفات متعلقة بـ 3 سياسيين، حيث استمع المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم الأسبوع الماضي لإفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بتهم فساد مرتبطة بـ"صرف 11 مليار دولار من دون مستند قانوني"، كما ادعى ضد رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه، وبنك عودة بتهمة "الإثراء غير المشروع"، في القضية المتعلقة بـ"حصولهم على قروض سكنية مدعومة".

كما تقدم المحامي مروان سلام، بإخبار ضد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، يتهمه باختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

ويأتي كل ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات اللبنانيين منذ 17 أكتوبر الماضي، تنديدا بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد.