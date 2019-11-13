استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حيي التفاح والزيتون بقطاع غزة

استشهد، الأربعاء، 4 مواطنين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال مصدر طبي، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأضاف إلى أن شهيدا رابعا ارتقى، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وبارتقاء الشهداء الأربعة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 6 شهداء من فجر اليوم، و16 منذ الثلاثاء.
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