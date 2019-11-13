شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من عناصر الحوثى بينهم قيادى بنيران الجيش اليمنى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي قيادى بارز فى مليشيا الحوثى مصرعه مع عدد من عناصره، بنيران قوات الجيش اليمنى غرب مدينة تعز.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت " أن القيادي الحوثي قتل مع أكثر من عشرة عناصر من المليشيا، يوم أمس الثلاثاء، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي.
كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا الحوثية، في وادي "حذران"، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر.
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