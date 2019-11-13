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ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 24 شهيدًا و73 جريحاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء التصعيد على غزة إلى 24 قتيلا من بينهم 3 أطفال، كما بلغ عدد المصابين 73 مصابا.

 

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف خمس وحدات صواريخ على الأقل صباح اليوم الأربعاء، وشملت أهداف أخرى منشأة لتصنيع رؤوس حربية للصواريخ ومقرا للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي مقتل اثنين من مقاتليها في ضربتين منفصلتين.

 

وردا على مقتل أبو العطا وزوجته، أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل أمس، واستأنفوا إطلاق الصواريخ حتى صباح اليوم.

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