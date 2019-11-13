شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات الجزائرية تعلن عن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر ، يوم السبت المقبل، عن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي ستوقع عليه السلطة والمرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل ، ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية يوم الأحد المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن الميثاق يتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من المشاركين في العملية الانتخابية، لاسيما خلال رئاسيات ال12 ديسمبر المقبل.

ويأتي إعداد هذا الميثاق وفقا لقانون تشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، الذي ينص على ضرورة إعداد هذا الميثاق والعمل على تنفيذه من قبل جميع المعنيين بالمسار الانتخابي.

ويقوم الميثاق على أساس الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية.

ويوضح الميثاق أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية هو احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها.

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وبموجب الميثاق يلتزم المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة مع التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين.

كما يؤكد الميثاق أنه يتعين على المشاركين في المسار الانتخابي بذل كل الجهود اللازمة بهدف ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري، كما يجب عليهم التصرف على نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي.

ويحدد الميثاق التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، خاصة ما يتعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المرشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ.

كما يحدد الميثاق كذلك التزامات المرشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ.

ويؤكد الميثاق ضرورة ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، واحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إعلانية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية.