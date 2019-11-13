شكرا لقرائتكم خبر عن أسد فى مظاهرات العراق ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب عراقي جلب أسدا معه إلى إحدى ساحات المظاهرات في العراق. ووفقا لما زعمه عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلب الشاب الأسد معه إلى المظاهرات بعد سماعه خبر نية قوات مكافحة الشغب الاستعانة بكلاب بوليسية في محافظة بابل جنوب بغداد. وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 319 من ابناء العراق. Advertisements ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة. وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

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