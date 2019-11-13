شكرا لقرائتكم خبر عن مدرعات أمريكية تعيد الانتشار فى مدينة القامشلى السورية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مدرعات أمريكية، اليوم، الأربعاء، إلى قاعدة "هيمو" غرب مدينة القامشلي، لتعيد انتشارها في المنطقة.
ويظهر في الفيديو، رتل من المدرعات الأمريكية (أكثر من 9 مصفحات عسكرية) تتجه إلى قاعدة "هيمو" لتعيد انتشارها في مدينة القامشلي، ووضعت نقطة جديدة قرب القحطانية.
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