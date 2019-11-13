شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شخص يطلق النار على المتظاهرين فى لبنان وسيارة توزع أسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل اشتباك عصر اليوم الأربعاء، فى منطقة جل الديب، الواقعة فى شمال بيروت، تخلله إطلاق نار واستخدام للأسلحة البيضاء، ورشق بالحجارة، حسبما أفاد قناة "الحدث".

ووفق الفيديو الذى نشرته قناة "الحدث"، ظهر شخص يحمل بيده سلاح آلى يطلق النار على المتظاهرين الذين تمكنوا من الوصول إليه ومطاردته، كونه يرتدى لباساً مدنياً وليس عسكرياً.

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كما تضمن فيديو "الحدث"، توزيع أسلحة على عدد من الأشخاص بالقرب من منطقة جل الديب حسب ما أكدته القناة.

وقد عمد أشخاص اليوم إلى قطع طريق داخلى فى جل الديب غير الطريق السريع، الذين اعتاد المحتجون على قطعه فى بداية الاحتجاجات فى لبنان منذ شهر أكتوبر الماضى، وتم إقفال هذا الطريق بشكل كامل حيث منعت السيارات من عبوره.