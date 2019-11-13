شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وسويسرا توقعان اتفاقية لدعم السياحة المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت تونس وسويسرا، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع السياحة المستدامة في منطقة جنوب شرق، والذي تموله الكونفدرالية السويسرية بقيمة 12 مليون دينار، ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.

وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، رونى الطرابلسى، وسفير سويسرا لدى تونس، إيتيان تيفوز، بحسب بيان لسفارة سويسرا بتونس.

ويهدف مشروع السياحة المستدامة إلى المساهمة في زيادة جاذبية منطقة جنوب شرق تونس، وتحسين دخل ومعيشة السكان المحليين من خلال إرساء أنشطة سياحية متنوعة في ثلاث مناطق هي: الظاهر وجزيرة جربة وقصر غيلان.