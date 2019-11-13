شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرين فى حكومة ناميبيا بعد تقارير حول تلقيهما رشاوى مالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام في ناميبيا، ىباستقالة وزيرى العدل والثروة السمكية، اليوم الأربعاء، إثر أنباء عن تورطهما فى قضايا فساد مالى.
وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن كلاً من وزير العدل الناميبي، ساكيوس شانغالا، ووزير الثروة السمكية والموارد البحرية، برنهارد عيسو، استقالاً من منصبيهما بعد نشر تقارير إعلامية حول تخصيصهما حصصاً من الموارد السمكية لشركة آيسلندية كبرى مقابل الحصول على رشاوى مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزيرين فى حكومة ناميبيا بعد تقارير حول تلقيهما رشاوى مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.