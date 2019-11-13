شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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