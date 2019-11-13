شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الفلسطينيين يشاركون فى وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة دعما للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مئات المواطنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مفوضية الأمم المتحدة بمدينة رام الله، رفضا لمحاولات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تمرير مخططها لإنهاء عمل الأونروا، وإلغاء تفويضها والمحاولات الرامية لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأعلام الأمم المتحدة، وطالبوا بالتحرك الدولي العاجل لصد المحاولات الأمريكية والاسرائيلية، إلى جانب مشاركة أطفال مدارس من مختلف المخيمات بالضفة الغربية.

وقال رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان إنه سيتم تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالعمل على تجديد ولاية عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

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وأضاف "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يصوتوا لصالح تجديد ولاية الأونروا المقرر في بداية الشهر القادم داخل مقر الأمم المتحدة".

ولفت عليان إلى أن المخيمات الفلسطينية تعاني الفقر والظروف الصعبة، ما يتطلب الإبقاء على الأونروا لما لها من دور في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مناحي الحياة، لذلك يجب تجديد ولايتها وتقديم الموازنات اللازمة.

وتواجه (أونروا) - التي يتم تمويلها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة - عجزا ماليا بشكل مستمر، مما تسبب في تقليص حجم خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها، وقررت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2018 تقليص مساعداتها إلى النصف.

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني شردوا بسبب نكبة 1948.