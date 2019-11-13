"سرايا القدس": نيران صواريخنا وصلت لقواعد عسكرية واستراتيجية بإسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأربعاء، أن صواريخها وصلت "لقواعد عسكرية واستراتيجية في قلب إسرائيل"، خلال جولة التصعيد التي بدأت منذ فجر الثلاثاء.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأبو حمزة الناطق باسم "سرايا القدس" عبر حسابه في موقع "تويتر".



وقال أبو حمزة: "وصلنا باستهدافاتنا (الصاروخية) إلى قلب الكيان الصهيوني (إسرائيل) والتي لو أفصح عنها العدو ستحول (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته) إلى أضحوكة ومهزلة".

وأضاف: "السرايا تتحدى الإرهابي نتنياهو وفريقه الأمني أن يمتلك الجرأة ليسمح لرقابته العسكرية بأن تقوم بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والاستراتيجية التي وصلت إليها نيران وحداتنا الصاروخية".

وتابع: "نتحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في غلاف غزة وبقية المدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة".



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وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف شرق مدينة غزة استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بـ"سرايا القدس"، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب قناة "كان".

وأسفرت الصواريخ الفلسطينية، الأربعاء، عن إصابة 64 إسرائيليا بينهم 20 بحالات "هلع" والبقية بجروح طفيفة 5 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.