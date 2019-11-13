العراق.. محتجون يضرمون النيران في منزل نائب

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أضرم محتجون عراقيون النيران، مساء الأربعاء، بمنزل نائب في البرلمان عن تحالف الفتح، شمالي محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "عشرات المتظاهرين أضرموا النيران بمنزل رزاق محيبس النائب عن تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) في قضاء الغراف شمالي الناصرية"، موضحا أن المنزل لم يكن به أي شخص.

وأوضح أن "متظاهرين آخرين أضرموا النيران في منزل شقيق النائب رزاق محيبس، بنفس المنطقة".

ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل، كما لم تصدر أي إفادة رسمية من السلطات على الفور.

والثلاثاء، أضرم محتجون النيران بمنزل قائمقام قضاء الغراف ضيدان العكيلي.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

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ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلا و15 جريحا، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

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