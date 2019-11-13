مسؤول إسرائيلي: جهود لوقف إطلاق النار مع الفصائل بغزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



كشف مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن هناك جهود يقوم بها الوسطاء، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام محلي.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم تسمه، قوله إن "هذه الجهود يمكن أن تنجح وتؤدي الليلة، إلى وقف لإطلاق النار".



لكنه أشار إلى أنه "في حال فشل هذه الجهود، فإن القتال من الممكن أن يشتد".

ولم يذكر المسؤول من هم الوسطاء.



Advertisements

وتوجه مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة للتوسط لتهدئة الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.



وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب قناة "كان".



وأسفرت الصواريخ الفلسطينية، الأربعاء، عن إصابة 64 إسرائيليا بينهم 20 بحالات "هلع" والبقية بجروح طفيفة 5 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.