لليوم الثالث.. إرهابي أمريكي عالق على الحدود بين تركيا واليونان

أدرنة/ صالح بران / الخليج 365

يواصل الإرهابي الأمريكي "محمد درويش. ب" (39 عاما) الانتظار في المنطقة العازلة بين الحدود التركية اليونانية لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب مراسل الخليج 365، يواصل الإرهابي الأمريكي من أصل أردني الانتظار بعد ترحيله من قبل تركيا، عبر معبر "بازار كولة" الحدودي وعدم سماح اليونان له بالدخول.

وأضاف أن حركة الشاحنات والبضائع الجمركية بين البلدين تتواصل، مشيرا إلى توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وصرح متين تشوراباتر، رئيس مركز أبحاث الهجرة واللجوء بتركيا للأناضول، الأربعاء، أنه ينبغي على الأمم المتحدة التدخل وإيجاد حل لهذه للمشكلة.

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وأضاف أن بقاء الإرهابي في المنطقة العازلة ليست مشكلة تركيا واليونان فقط، بل انها مشكلة دولية ويجب على الأمم المتحدة التواصل مع حكومتي البلدين لإيجاد حل للمشكلة.

ومطلع الشهر الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وبعد يومين من هذا التصريح، أكد صويلو أن بلاده "سترسل عناصر داعش إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا".

والخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أكثر من 1150 من عناصر "داعش" محبوسون في سجون تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.