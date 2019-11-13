نتنياهو: إسرائيل في "أوج المعركة" مع الفصائل بغزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل "في أوج المعركة" مع الفصائل فلسطينية في قطاع غزة.



جاء تصريح نتنياهو عقب مشاورات أمنية أجراها في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بمدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، حضرها وزير الدفاع نفتالي بينيت، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، بحسب بيان لمكتبه.



وأضاف نتنياهو: "كبار الإرهابيين يعلمون أننا نستطيع أن نضعهم في مرمانا وسنضع فعلا في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا".



وتابع: "يعلمون أننا نستطيع أن نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية، نحن في أوج المعركة وقد اتفقنا على الخطوات المقبلة".

وادعى أن بلاده حققت "إنجازًا كبيرًا من شأنه تعزيز قوة الردع الإسرائيلية"، قبل زعمه أن "إسرائيل لا تسعى إلى التصعيد".



في السياق نفسه، نقلت قناة "كان" الرسمية عن وزير الدفاع بينيت قوله، بعد انتهاء المشاورات ذاتها، إن "الإنجازات حتى الآن جيدة ورادعة، لكننا ما زلنا في بداية الطريق".



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وأضاف: "يبدو أن حركة الجهاد الإسلامي تريد جر سكان غزة إلى أضرار أكبر بكثير من التي وقعت، إنه خيارهم".

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب قناة "كان".

وأسفرت الصواريخ الفلسطينية، الأربعاء، عن إصابة 64 إسرائيليا بينهم 20 بحالات "هلع" والبقية بجروح طفيفة 5 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.



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