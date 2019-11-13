القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أصيب 64 إسرائيليا أحدهما بجراح متوسطة، الأربعاء، جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأفادت الهيئة، أن أحد المصابين، جروحه متوسطة، ونقل إلى مستشفى "برزلاي"، في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.
وأوضحت أن 5 مصابين يتلقون العلاج في المستشفى ذاته.
وأشارت الهيئة، أنّ 20 من بين المصابين أصيبوا بـ "الهلع"، بينما وصفت إصابات الآخرين بـ "الطفيفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.
فيما تشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.
وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 64 إسرائيليًا جراء إطلاق القذائف الصاروخية من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.