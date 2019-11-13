إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
أصيب فلسطينيان بجراح والعشرات بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل.
وأضافت أنه تم نقل المصاب للعلاج في المستشفى.
وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها قدمت العلاج لمصاب آخر بقنبلة غاز بشكل مباشر تسببت في إصابته بجروح، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.
وأشارت إلى أنه جرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت أن طواقمها قدمت العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وقال شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على المدخل الشمالي لبيت لحم، عقب مسيرة منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
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