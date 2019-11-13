مؤتمر الدولي الثالث «مستقبل إدارة المنشآت الصحية»

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – الأخصائي طلال العنزي : أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر، اليوم (الأربعاء) المؤتمر الدولي الثالث بعنوان «مستقبل إدارة المنشآت الصحية»، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الأنتركونتنتال الرياض وعلى مدار يومين كاملة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر، أن المؤتمر يُعد منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والرؤى بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، إذ يحظى بمشاركة نخبة من كبار القياديين من وزارة الصحة والقطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية والأكاديمية.

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الجدير بالذكر أن ورش العمل الأربع تتضمن مواضيع تتعلق بالجودة وسلامة المرضى وتجربة المريض والتحول في القيادة الصحية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى محاور المؤتمر السبعة ومن أبرزها: الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الإصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية والتي تتوافق جميعها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

علماً بأنه قد تم اعتماد ٤٠ ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر.

وكذالك ثمن الحضور للمؤتمر هذا التنظيم الغير مستغرب لإدارة الجمعية للأدارة الصحية والذي يعتبر امتداد للنجاحات السابقه ، متمنين للتخصص والمؤهتمين به مزيداً من النجاح والتوفيق.