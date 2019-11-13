المرور توضح حقيقة فرض غرامة 1000 ريال لعدم حمل رخصة القيادة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى مصدر بالإدارة العامة للمرور، شائعة تفيد بأن المرور بتطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث بدءاً من يوم الأحد، والتي تصل غرامتها لـ 1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

وقال المصدر أن “مثل هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح سبق نشرها في الصحف الرسمية، ويمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر “تويتر” أو الجهات الرسمية.