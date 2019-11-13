بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “خبرات 4”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “خبرات 4″، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري. انشر الخبر :

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