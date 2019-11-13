دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع الانستقرام يجلب أدوات جديدة لتعديل الصور في كاميرة Stories ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأ الانستقرام مؤخراً في إختبار مجموعة جديدة من أدوات تحرير الصور تعرف ب “Reels”، والتي من المقرر أن تقدم في كاميرة Stories لدعم المستخدمين في إضافة التعديلات على الفيديو.

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تحرص شركة الفيس بوك على تطوير أدوات ومميزات تطبيق الانستقرام بشكل مستمر، لدعم المستخدمين بتجربة أفضل، ومنافسة التطبيقات الأخرى.

وفي تفاصيل جديدة اليوم أشير إلى خطط الانستقرام لدعم المستخدمين بأدوات جديدة في كاميرة Stories قريباً، على أن تعرف الميزة الجديدة ب“Reels”، والتي تستخدم لإنشاء مقاطع فيديو لمدة 15 ثانية، مع مقطوعة موسيقية محددة، أو إستخدام الصوتيات من مقاطع فيديو أخرى بنفس التجربة التي عرفت في تطبيق TikTok.

ويمكن لمستخدمي الإنستقرام من خلال هذه الميزة التصفح والبحث عن الأغاني الأكثر شعبية، أو تركيب الصوتيات الخاصة بمقاطع فيديو أخرى ومن ثم تسجيل مقطع فيديو جديد مع هذه الصوتيات تتزامن مع الكلمات في مقطع الفيديو.

كما تأتي أدوات Reels بمجموعة أخرى من المميزات لتحرير الصور، مثل آداة جديدة للحركة في مقاطع الفيديو، مع مؤثرات خاصة، إلى جانب تسميات توضيحية تظهر في وقت محدد في مقطع الفيديو.

يذكر أن أدوات Reels لتحرير الفيديو في قصص الانستقرام يتم إختبارها الآن في البرازيل، ومن المتوقع أن تتوسع الميزة في أسواق أخرى لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع الانستقرام يجلب أدوات جديدة لتعديل الصور في كاميرة Stories ظهر على التقنية بلا حدود.