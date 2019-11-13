دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بتصميم جديد وسعر يبدأ من 2399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة ابل رسمياً الآن عن جهاز MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش، والذي يتوفر للحجز المسبق لاحقاً خلال هذا الأسبوع بسعر يبدأ من 2399 دولار.

بعد أن أكدت العديد من التسريبات على تطوير ابل جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، كشفت ابل اليوم رسمياً عن الجهاز الذي ينطلق بمجموعة من المميزات الجديدة مع تصميم جديد للوحة المفاتيح.

تستبدل شركة ابل جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش بإصدار جديد اليوم، والذي يجمع بعض المميزات التي تشمل معالج جديد، ولوحة مفاتيح بتصميم جديد أيضاً، مع مكبرات صوتية أكثر كفاءة، وبالطبع حجم أكبر في الشاشة.

وتأتي أول المواصفات الملحوظة في جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في لوحة المفاتيح، حيث إستبدلت ابل لوحة butterfly الميكانيكية التي عرفت في أجهزة MacBook بلوحة مفاتيح scissor switches، وهو تصميم سابق من لوحات مفاتيح ابل إلا أنه أكثر موثوقية وكفاءة.

لوحة مفاتيح MacBook Pro بحجم 16 إنش

تأتي لوحة مفاتيح الإصدار الجديد بمسافة ملليمتر بين المفاتيح، كما تتميز بآداء هاديء مقارنة بلوحة مفاتيح جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش، حيث تأتي لوحة المفاتيح الجديدة بتصميم أفضل مع إضاءة خلفية أكثر دقة، مع نفس لغة تصميم لوحة مفاتيح أجهزة 2015، إلا أن ابل تؤكد على أن غطاء المفاتيح مميز بتصميم ثابت بشكل أفضل.

كما تأتي المفاتيح بحجم أصغر نسبياً، لذا تظهر المسافة بين المفاتيح أكبر، كما تدعم المفاتيح إستبدال أحد المفاتيح بشكل مستقل في حالة تعطله، أيضاً تضم اللوحة مفتاح Esc في الجانب الأيسر العلوي.

أيضاً تضم لوحة المفاتيح شريط اللمس بتصميم أقصر، مع مستشعر للبصمة في الجانب الأيمن من شريط اللمس، كما تعود شركة ابل في تصميم لوحة المفاتيح بتصميم “inverted T” الذي يدعم المستخدم في العثور على مفاتيح الأسهم بسلاسة أكبر.

تصميم ومواصفات جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش

يتميز جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بتصميم أكثر سماكة من الإصدار السابق بمعدل 0.7مم، إلا أن مع هذا التصميم تقدم ابل نظام حراراي بتصميم جديد بشكل كامل، حيث تؤكد ابل على أن السطح الخاص بالتشتيت الحراري لوحدة المعالجة قد تم زيادته بنسبة 35%، كما أن المراوح تأتي بقدرة على دفع هواء بكم أكبر بنسبة 28%. وتؤكد ابل على تحسينات في لوحة logic مع المكبرات الصوتية لدعم تشتيت الحرارة خارج هيكل الجهاز بكفاءة أكبر.

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وتقدم ابل اثنان من النماذج الرئيسية لجهاز MacBook Pro بحجم 16إنش مع الجيل التاسع من معالجات إنتل، حيث يتميز أحد النموذجين بمعالج Core i7 بعدد 6 من الأنوية، بينما يأتي النموذج الثاني بمعالج Core i9 ثماني الأنوية.

ويأتي النموذجين بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في 2666MHz DDR4 مع سعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في SSD، بينما تقدم ابل هذا العام نموذج بمواصفات فائقة تصل إلى 64 جيجا بايت رام في الذاكرة العشوائية، و8 تيرابايت في السعة التخزينية في SSD، حيث يأتي هذا النموذج بسعر 6099 دولار.

وفي قدرة البطارية تدعم ابل جهاز MacBook Pro بحجم 16إنش بقدرة 100Wh في البطارية، حيث من المقرر أن يدعم هذا الإصدار المستخدم بعمر شحن يصل إلى 11 ساعة.

المكبرات الصوتية والميكروفونات في جهاز MacBook Pro بحجم 16إنش

تدعم ابل هذا الإصدار بعدد 6 من المكبرات الصوتية، وهي إحدى الترقيات المميزة في هذا الإصدار، كما تؤكد ابل على أن الحهاز يأتي باثنان من مكبرات “force cancelling woofers” في كل جانب، والتي تدعم الجهاز في إلغاء الإهتزازات الخارجية لدعم تضخيم الصوتيات بكفاءة أكبر، مع bass أقوى، وتشويش أقل.

وتأتي المكبرات الصوتية بآداء أفضل مع فصل للستريو يدعم تضخيم الصوتيات مع أعلى جودة ووضوح في الصوتيات، كما تؤكد ابل على أن الجهاز يضم ثلاثة من الميكروفونات التي تحاكي آداء البث عبر ميكروفون USB. كما يضم الجهاز كاميرة بدقة 720 بيكسل، التي تدعم إنتاج صور بجودة جيدة لمكالمات الفيديو ومؤتمرات الفيديو.

شاشة MacBook Pro بحجم 16إنش

مع حجم 16 إنش في شاشة جهاز MacBook Pro تقدم ابل دقة عرض 3072 في 1920 بيكسل، مع نطاق لوني gamut واسع من P3، مع دعم تقنية ابل True Tone color shifting، وسطوع في الشاشة 500 nits.

كما يتميز تصميم الشاشة بإطارات نحيفة جداً في الجانب الأيسر والأيمن من الشاشة بشكل خاص، بينما يأتي الإطار بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن رسمياً عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش بتصميم جديد وسعر يبدأ من 2399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.