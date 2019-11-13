دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ثغرة بفيسبوك تجعل كاميرا الهاتف تعمل دون إذنك.. وهذه طريقة علاجها

كشف أحد مستخدمي منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، لثغرة أمنية خطيرة خلال استخدامه التطبيق؛ حيث شارك ما وصل له مع متابعيه.

اقرأ أيضًا: انستغرام يختبر هذه الخاصية بأمريكا للحفاظ على الصحة العقلية لمستخدميه

الشاب الذي يُدعى جوشوا مادوكس، نشر على حسابه الشخصي بموقع تويتر يُشير إلى اكتشافه ثغيرة خاصة بالأمن والخصوصية تتعلق بالسماح لكاميرا الهاتف بالعمل دون إذن المستخدم عندما يكون التطبيق مفتوحًا؛ حيث ظهرت الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS المشغل لهواتف آيفون.

تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تناولت الواقعة بالإشارة إلى وجود الثغرة بالفعل بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3 هذه الثغرة.

اقرأ أيضًا: هذا التحديث الجديد لسياسة يوتيوب يُثير قلق المستخدمين

واستعرضت التقارير الصحفية ذاتها طريقة علاج هذه الثغرة بالذهاب إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار "الكاميرا" (Camera)، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام الكاميرا.المزيد:

Advertisements

بالصور: استكشف مقر شركة فيسبوك من الداخل... فخامة تفوق التوقعات

صور: سيارات مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ

صور شاب مصري رجع إلى أهله بفضل فيسبوك.. بعد 20 عاماً من العناء

صور لأبرز 10 منتجات مستوحاة من فيسبوك

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي