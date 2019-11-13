كشف أحد مستخدمي منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، لثغرة أمنية خطيرة خلال استخدامه التطبيق؛ حيث شارك ما وصل له مع متابعيه.
اقرأ أيضًا: انستغرام يختبر هذه الخاصية بأمريكا للحفاظ على الصحة العقلية لمستخدميه
الشاب الذي يُدعى جوشوا مادوكس، نشر على حسابه الشخصي بموقع تويتر يُشير إلى اكتشافه ثغيرة خاصة بالأمن والخصوصية تتعلق بالسماح لكاميرا الهاتف بالعمل دون إذن المستخدم عندما يكون التطبيق مفتوحًا؛ حيث ظهرت الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS المشغل لهواتف آيفون.
تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، تناولت الواقعة بالإشارة إلى وجود الثغرة بالفعل بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3 هذه الثغرة.
اقرأ أيضًا: هذا التحديث الجديد لسياسة يوتيوب يُثير قلق المستخدمين
واستعرضت التقارير الصحفية ذاتها طريقة علاج هذه الثغرة بالذهاب إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار "الكاميرا" (Camera)، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام الكاميرا.المزيد:
بالصور: استكشف مقر شركة فيسبوك من الداخل... فخامة تفوق التوقعات
صور: سيارات مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ
صور شاب مصري رجع إلى أهله بفضل فيسبوك.. بعد 20 عاماً من العناء
صور لأبرز 10 منتجات مستوحاة من فيسبوك
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر ثغرة بفيسبوك تجعل كاميرا الهاتف تعمل دون إذنك.. وهذه طريقة علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.