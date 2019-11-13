شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحرق منزلا شمال الخليل ويصيب العشرات بالاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً بعد استهدافه بوابل من قنابل الغاز في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز، باتجاه أحد المنازل في مخيم العروب، ما أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الثاني من المنزل، المكون من ثلاثة طوابق، وإصابة من فيه بحالات اختناق وإغماء.

ويشهد محيط المخيم انتشارا كثيفاً لقوات الاحتلال، التي نصبت حاجزاً على مدخل المخيم، وشرعت بتوقيف المواطنين وتفتيش مركباتهم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات من الاختناق.