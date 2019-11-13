شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبحث مع بعثة الاتحاد الاوروبى العلاقات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى، اليوم، الأربعاء، مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة داعش والدور الإيجابي الذي يلعبه العراق للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان -أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- انه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في العراق، حيث أوضح عبد المهدي موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والأوامر المشددة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط وتشكيل اللجنة التحقيقية الإدارية حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وإحالة الملف إلى القضاء.

وأكد أعضاء البعثة اعتزاز دولهم بتوسيع العلاقات مع العراق ومساعدته في مواجهة بقايا داعش والعمل المشترك لتعزيز أمنه واستقراره وتجربته الديمقراطية، وأبدوا وجهات نظرهم حول التظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي وأهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدم في الإصلاحات بما يحفظ مصالح العراقيين وسيادة واستقرار البلاد .