شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا وتعتدى على آخر فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً من أمام بوابة الراشدية بالقدس المحتلة، واعتدت على آخر أمام باب العامود.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا شاباً لم تعرف هويته، عقب الاعتداء عليه بالضرب أمام بوابة مدرسة الراشدية، ونقلوه إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة، فيما هاجم جنود الاحتلال المتمركزين في ساحة باب العامود مواطنا آخر، وانهالوا عليه بالضرب.

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وفي أريحا، هدمت قوات الاحتلال، منزلا قيد الإنشاء، وكرفاناً سكنياً، في منطقة (الديوك التحتا) شمال مدينة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

واستنكر محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى النيل من صمود أبناء الشعب، وكسر إرادته.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.