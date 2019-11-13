شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إضراب اتحاد نقابات موظفى المصارف اللبنانية غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، إن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى، غد الخميس ، ليمددوا التحرك الذى تسبب فى إغلاق البنوك فى جميع أنحاء البلاد.

وقال جورج الحاج، رئيس اتحاد النقابات لرويترز إن جمعية المصارف اللبنانية ستبحث مع وزارة الداخلية سبل تعزيز الأمن. ولم يتضح بعد متى ستعاود البنوك فتح أبوابها.

ودعا الاتحاد للإضراب بسبب مخاوف على سلامة موظفي البنوك، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات البلاد ويطالب العملاء بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.