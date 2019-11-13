"الأزهر" يدعو إلى "وقفة إنسانية" ضد "الإرهاب" الإسرائيلي

القاهرة/ الخليج 365

دعا الأزهر، مساء الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "وقفة إنسانية" ضد جرائم الممارسات "الإرهابية" للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكر الأزهر بشدة، في بيان، "الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة العشرات".

وقال إن "تلك الجرائم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم، تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس".

واعتبر أن "هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذه الجرائم".

كما طالب الأزهر، العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 24 شخصا بينهم 3 أطفال استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل غارات على غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، ما أدى إلى استشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أنهى تنفيذ "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وقال المتحدث بلسانه أفيخاي أدرعي، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إن الجيش "كثف من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف"، في إشارة الى الهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، مبررا الهجمات، "في هذه الموجة تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، الحديث عن موقع لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى".

وأعلن الجيش، في عدة تصريحات نشرها على صفحته في "تويتر"، أن طائراته نجحت في استهداف مجموعات من حركة الجهاد الإسلامي، كانت تستعد لإطلاق صواريخ.

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