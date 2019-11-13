الأمم المتحدة تحذّر من خطورة التصعيد المتواصل في غزة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من خطورة التصعيد المستمر في قطاع غزة، واعتبرته محاولة أخرى لتقويض الجهود المبذولة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في القطاع.



جاء ذلك في بيان أصدره المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وصل الخليج 365 نسخة منه.



وقال المسؤل الأممي "إن الإطلاق العشوائي للصواريخ ومدافع الهاون ضد التجمعات السكانية أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور".



وأعرب عن قلقه العميق بشأن "التصعيد المستمر والخطير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، عقب قتل أحد قادة الجماعة داخل غزة الثلاثاء".

وأردف قائلا "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين.. هذا التصعيد المستمر خطير جدا.. إنها محاولة أخرى لتقويض الجهود المبذولة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في وقت سابق الأربعاء، أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت الوزارة إن 14 فلسطينيا استشهدوا، الأربعاء، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع.



Advertisements

وذكرت أن من بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، ومن بين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.



وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أنهى تنفيذ "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة".



وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365 إن الجيش "كثف من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف"، في إشارة للهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على قطاع غزة.

وأعلن الجيش، في عدة تصريحات نشرها على صفحته في "تويتر"، الأربعاء، أن طائراته نجحت في استهداف مجموعات من حركة الجهاد الإسلامي، كانت تستعد لإطلاق صواريخ.



وقالت إسرائيل، إن الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، واصل الأربعاء، إطلاق عشرات القذائف على مناطق، تقع وسط وجنوب البلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.