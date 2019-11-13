إسرائيل ترصد إطلاق 400 صاروخ من غزة منذ الثلاثاء

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب قناة عبرية رسمية.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، فإن الجيش رصد إطلاق 400 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل منها 200 على الأقل، أطلقت منذ فجر الأربعاء.



ولم تطرق القناة إلى تفاصيل أخرى.

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إلا أن الجيش الإسرائيلي زعم في بيان له، الثلاثاء، إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت أكثر من 90 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت، الثلاثاء، من القطاع.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاستشهاده برفقة زوجته (أسماء أبو العطا).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 24 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، منذ صباح الثلاثاء.



وذكرت الوزارة أن بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، وبين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.