الشباب يقسو على طبرجل بسداسية ويتأهل لدور الـ32 بكأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية
تحصل فريق الشباب الأول لكرة القدم على آخر بطاقات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الأربعاء، بعد أن تغلب على مضيفه طبرجل «درجة ثالثة» بستة أهداف من دون مقابل في المباراة الأخيرة من دور الـ64، والتي أقيمت على ملعب جامعة الجوف.
ولم يتأخر القادم من الرياض في تسيد المباراة، مفتتحاً التسجيل عبر كريستيان جوانكا مهاجمه الأرجنتيني في الدقيقة 15، ولكن الفريق المضيف وقف أمام الهجمات الشبابية، وصمد في الشوط الأول، واستمر في صموده دون تلقي مزيداً من الاهداف حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني، وعندها أضاف البرازيلي سيبا الهدف الثاني للضيوف.
حالة انهيار دفاعية ظهرت على أهل الدار، بعد تلقيهم ثاني الأهداف، إذ زاد الشباب غلته التهديفية بثالث برأسية أحمد شراحيلي في الدقيقة 66، ثم عاد جوانكا لزيارة الشباك مرة أخرى في الدقيقة 70، قبل أن يسجل نديايي خامس الأهداف في الدقيقة 84، قبل أن يختتم محمد السهلاوي أهداف فريقه بسادس من ركلة جزاء في الدقيقة 90.
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